Адвокат Мазка: прогулка по городу в купальнике летом может обернуться штрафом

«Во многих субъектах Российской Федерации приняты законы об административных правонарушениях, которые прямо запрещают появление в ненадлежащем виде в общественных местах. Штрафы варьируются от 500 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона. Практический совет: в парке у водоёма или на пляжной зоне купальник вполне допустим и никаких вопросов, как правило, не вызывает. Но прогулка в том же виде по центральной улице, в метро или магазине — уже зона риска», — заключила собеседница RT.