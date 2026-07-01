Адвокат Мазка: прогулка по городу в купальнике летом может обернуться штрафом

Федеральное законодательство не содержит прямого запрета на появление в публичных местах в купальнике или плавках. Уголовный кодекс и КоАП России не предусматривают ответственности за «недостаточное количество одежды» само по себе, однако здесь важен контекст.
Об этом предупредила в беседе с RT руководитель коллегии адвокатов «Правовая стратегия», доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета «Синергия» Евгения Мазка.
«Ст. 20.1 КоАП России предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за “нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу”. Теоретически прогулка в купальнике по оживлённой улице или торговому центру может быть квалифицирована именно так: многое зависит от усмотрения конкретного сотрудника полиции и обстоятельств дела», — добавила эксперт.
Специалист объяснила, что существенную роль играют региональные и муниципальные нормативные акты.
«Во многих субъектах Российской Федерации приняты законы об административных правонарушениях, которые прямо запрещают появление в ненадлежащем виде в общественных местах. Штрафы варьируются от 500 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона. Практический совет: в парке у водоёма или на пляжной зоне купальник вполне допустим и никаких вопросов, как правило, не вызывает. Но прогулка в том же виде по центральной улице, в метро или магазине — уже зона риска», — заключила собеседница RT.
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