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В Якутии после отравления в ресторане госпитализированы 14 человек

В Мирном после отравления в одном из ресторанов госпитализированы 14 человек, сообщили в СУ СК России по Якутии.

Источник: RT на русском

В Мирном после отравления в одном из ресторанов госпитализированы 14 человек, сообщили в СУ СК России по Якутии.

По версии следствия, 27 июня в одном из ресторанов города во время банкета сотрудники коммерческой организации оказали услуги общепита, грубо нарушившие санитарно-эпидемиологические нормы.

В ведомстве добавили, что с 28 по 30 июня в больницу с острым гастроэнтеритом поступили 14 человек, включая четырёх несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в правоохранительных органах Астраханской области заявили, что число людей, отравившихся из-за употребления продукции гастронома в Астрахани, увеличилось до 35.