В Якутии после отравления в ресторане госпитализированы 14 человек

В Мирном после отравления в одном из ресторанов госпитализированы 14 человек, сообщили в СУ СК России по Якутии.
По версии следствия, 27 июня в одном из ресторанов города во время банкета сотрудники коммерческой организации оказали услуги общепита, грубо нарушившие санитарно-эпидемиологические нормы.
В ведомстве добавили, что с 28 по 30 июня в больницу с острым гастроэнтеритом поступили 14 человек, включая четырёх несовершеннолетних.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее в правоохранительных органах Астраханской области заявили, что число людей, отравившихся из-за употребления продукции гастронома в Астрахани, увеличилось до 35.