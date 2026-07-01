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Рютте заявил о выполнении 5 тыс. вылетов США с авиабаз в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны выполняют взятые на себя обязательства. Он отметил, что в настоящее время Европа представляет собой «одну большую платформу для проекции силы Соединенных Штатов».

Источник: Новости Mail

«Если посмотреть на общую картину, то видно, что европейские страны делают то, что обещали. На прошлой неделе я утверждал, что Европа снова представляет собой одну большую платформу для проекции силы Соединенных Штатов», — сказал Рютте.

При этом генсек НАТО признал наличие определенной напряженности в Вашингтоне, связанной с отдельными случаями невыполнения европейскими партнерами двусторонних обязательств.

«Я не говорю, что этих отдельных случаев, вызывающих разочарование, не существует, но в целом картина очень позитивная», — отметил он.

Рютте также указал, что программа перевооружения европейских государств служит экономическим аргументом для сохранения приверженности американского лидера Дональда Трампа альянсу перед саммитом на следующей неделе. По его словам, заказы на вооружения на сумму около $300 млрд обеспечивают занятость примерно 195 тыс. сотрудников предприятий в американском оборонном секторе.

Как ранее сообщило издание Türkiye 27 июня, на саммите НАТО, запланированном на 7—8 июля в Анкаре, могут быть рассмотрены возможные планы альянса относительно конфликта с Россией. Уточняется, что западные страны в настоящее время сосредоточены на поддержке Украины.

Журнал Foreign Policy 30 июня информировал, что европейские лидеры надеются на отсутствие неожиданностей на предстоящем саммите НАТО в Турции с участием американской администрации. Отмечалось, что структура отношений внутри альянса претерпела изменения, и теперь решения принимаются на основе прагматических соображений.

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