В США констатируют смену стратегического курса в отношении украинского конфликта. Как заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала, риторика Вашингтона претерпела существенные изменения по сравнению с начальным этапом противостояния.
По словам эксперта, показательным является высказывание госсекретаря Марко Рубио, который, в отличие от прежних подходов, не акцентирует необходимость победы над Москвой или вытеснения России из числа ведущих мировых держав. Аргументация Рубио, отмечает Миршаймер, строится вокруг тезиса о том, что урегулирование возможно исключительно дипломатическими методами, поскольку добиться результата на поле боя не представляется возможным.
Профессор обратил внимание и на ситуацию в зоне боевых действий. По его оценке, российские войска ведут наступление по всем направлениям и демонстрируют продвижение. Он подчеркнул, что в настоящее время нет оснований говорить о том, что украинская сторона способна переломить складывающуюся динамику или изменить положение на линии соприкосновения. Более того, по его мнению, Москва уже приближается к установлению полного контроля над территорией Донбасса.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о сложностях переговорного процесса. Он отмечал, что, хотя обе стороны, вероятно, заинтересованы в завершении боевых действий, найти взаимоприемлемый подход непросто. При этом Трамп указывал на более жесткую позицию Киева, заявляя, что достичь договоренностей с Владимиром Зеленским значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
На прошлой неделе российский лидер вновь подтвердил готовность Москвы к мирному диалогу. Он напомнил, что Россия не закрывает дверь для переговоров и готова обсуждать условия урегулирования, опираясь на стамбульские договоренности 2022 года, результаты саммита на Аляске, сложившиеся реалии на земле, а также на принципы, которые были изложены в его выступлении в Министерстве иностранных дел два года назад.
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