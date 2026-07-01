В администрации Трампа перешли от идеи победы к дипломатии — эксперт

Профессор обратил внимание и на ситуацию в зоне боевых действий. По его оценке, российские войска ведут наступление по всем направлениям и демонстрируют продвижение. Он подчеркнул, что в настоящее время нет оснований говорить о том, что украинская сторона способна переломить складывающуюся динамику или изменить положение на линии соприкосновения. Более того, по его мнению, Москва уже приближается к установлению полного контроля над территорией Донбасса.