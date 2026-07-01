Курянин рассказал, что на Украине пленных обвиняли в мародерстве и дезертирстве

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Жителей Курской области, когда их насильно удерживали на территории Украины, обвиняли в мародерстве и дезертирстве. Об этом сообщил ТАСС житель Кореневского района, который был освобожден 27 июня.
«В первые дни я услышал много о себе нового: дезертир, мародер. Не верили, что гражданский, хоть и был при себе паспорт», — рассказал собеседник агентства.
По словам жителя Кореневского района, курян содержали в лагерях для военнопленных и относились к ним как к военным. «Сразу сказали, что никаких поблажек не будет», — добавил мужчина.
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