Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курянин рассказал, что на Украине пленных обвиняли в мародерстве и дезертирстве

По словам мужчины, жителей Курской области содержали в лагерях для военнопленных и относились к ним как к военным.

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Жителей Курской области, когда их насильно удерживали на территории Украины, обвиняли в мародерстве и дезертирстве. Об этом сообщил ТАСС житель Кореневского района, который был освобожден 27 июня.

«В первые дни я услышал много о себе нового: дезертир, мародер. Не верили, что гражданский, хоть и был при себе паспорт», — рассказал собеседник агентства.

По словам жителя Кореневского района, курян содержали в лагерях для военнопленных и относились к ним как к военным. «Сразу сказали, что никаких поблажек не будет», — добавил мужчина.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше