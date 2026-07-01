Глава Башкирии подписал ряд важных законов: подробности

В Башкирии компании, которые заключили с республикой концессионное соглашение без проведения конкурса в рамках госпрограммы «Развитие образования», освобождены от налогов на имущество, являющееся объектом этого соглашения. Такие поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» внесли депутаты Госсобрания и утвердил Глава региона. Льгота даётся при условии, что у компании нет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, и если она не находится в процессе ликвидации или банкротства. Мера поддержки призвана снизить финансовую нагрузку на концессионеров при реализации проектов в сфере образования, в частности, при строительстве школ.