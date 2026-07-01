В СФ считают серьезными угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Вместе с тем, Косачев отметил стойкость Белоруссии, которая проявилась во время кризиса внутри страны в 2020 году. «Давайте не будем забывать о том, как тогда себя повел президент Белоруссии [Александр Лукашенко], как тогда повело себя его окружение, как тогда себя повело значительное большинство белорусского народа. Я уверен, что с тех пор ничего не изменилось. И любой, кто помышляет дестабилизировать обстановку в Белоруссии, привнести туда какой-то внешний фактор и тем самым ослабить Белоруссию, должен все время возвращаться к урокам 2020-го года, когда эта нестабильность была очевидна привнесена в Белоруссию извне, но закончилась, известно чем — поражением любых попыток эту ситуацию раскачать», — сказал сенатор.