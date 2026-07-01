Раскрыта кровавая тайна Макрона: глава Франции утаил свое заболевание

Появление президента Франции Эммануэля Макрона на официальной встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Елисейском дворце обернулось международным конфузом. Глава Пятой республики предстал перед восточным монархом в плотных зеркальных очках, грубо нарушив строгие каноны дипломатического этикета. Что же скрывается за этим демаршем: политический вызов, последствия семейной драмы или физиологическая особенность организма?
Травма, удар или сигнал организма.
Ситуация мгновенно спровоцировала волну слухов. Общественность помнит, как в январе 2026 года французский лидер уже шокировал публику видом абсолютно красного глазного яблока. Тогда это породило лавину мемов и мрачных теорий, вплоть до версий о физическом воздействии со стороны его супруги Брижит. Тогда администрация президента была вынуждена оправдываться, ссылаясь на лопнувший сосуд. Сейчас история повторилась, заставив Елисейский дворец вновь давать скупые пояснения: у Макрона «снова возникла проблема с глазом».
Доктор медицинских наук, профессор-офтальмолог Вячеслав Куренков в эксклюзивном комментарии aif.ru призвал не искать заговор там, где его нет, и объяснил, почему Макрону могли понадобиться очки.
«Вероятнее всего, мы имеем дело с самопроизвольным кровоизлиянием из-за ломкости сосудов. Подобное очень часто происходит у людей даже на фоне полного здоровья. Глаз выглядит очень активно красным, и со стороны это смотрится крайне неприятно, как будто человека кто-то ударил или у него развилось какое-то сильное заболевание. Но на самом деле ничего страшного в этом нет», — объяснил Куренков.
Нехватка витаминов в организме.
Медицинский термин, описывающий состояние президента, звучит как подконъюнктивальное кровоизлияние. И в нем, как ни парадоксально, врач находит даже положительные стороны. Оказывается, этот пугающий симптом иногда используют в терапевтических целях. В офтальмологии существует практика, когда у пациента берут кровь и намеренно вводят её под конъюнктиву, имитируя подобное кровоизлияние. Этот метод стимулирует трофические процессы, улучшая питание тканей роговицы.
Причины же такой предрасположенности к разрывам сосудов банальны, но требуют внимания.
«Возможно, у Макрона врожденная предрасположенность к слабости сосудистых стенок или банальная нехватка витаминов в организме», — уточнил Куренков, подчеркнув, что не может ставить окончательный диагноз заочно.
Когда очки — это вызов протоколу.
Пока врачи призывают к спокойствию, эксперты по этикету бьют тревогу. Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва в беседе с aif.ru напомнила, что дипломатическая среда крайне консервативна. Существуют четкие предписания, которые французский лидер, по сути, демонстративно нарушил. На переговорах такого высокого уровня темных очков быть не должно, так как зрительный контакт является ключевым элементом доверия между лидерами. Макрон же предпочел комфорт репутации, сделав выбор в пользу непрозрачных линз, чтобы скрыть эстетический дефект.
Однако, если приступы покраснения будут повторяться с пугающей регулярностью, отсидеться за темными стеклами не получится — придется идти к врачу.
«Если покраснение возникает часто, это повод для визита в больницу. Нужно оценить общее состояние здоровья, сдать анализы и посмотреть, нет ли фоновых провоцирующих заболеваний», — резюмировал Куренков, добавив, что универсальной таблетки от ломких сосудов не существует, и от подобных явлений не застрахован никто.
Пока же глава Франции продолжает носить очки, оставляя мировому сообществу поле для догадок: лечит ли он авитаминоз, соблюдает ли дипломатический дресс-код или просто не хочет, чтобы его жалели или подозревали в рукоприкладстве.