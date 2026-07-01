Раскрыта кровавая тайна Макрона: глава Франции утаил свое заболевание

«Вероятнее всего, мы имеем дело с самопроизвольным кровоизлиянием из-за ломкости сосудов. Подобное очень часто происходит у людей даже на фоне полного здоровья. Глаз выглядит очень активно красным, и со стороны это смотрится крайне неприятно, как будто человека кто-то ударил или у него развилось какое-то сильное заболевание. Но на самом деле ничего страшного в этом нет», — объяснил Куренков.