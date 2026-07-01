По словам эксперта, сейчас нет никаких сомнений в том, что армия России в ближайшее время завершит освобождение Донбасса. Он обратил внимание на растущее истощение украинских подразделений и отметил, что продвижение российских сил становится все более неостановимым. Меркурис подчеркнул, что жесткая и бескомпромиссная линия западных лидеров только ухудшает положение Киева и напрямую ставит под угрозу само существование украинской государственности.