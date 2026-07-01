Российские войска вплотную приблизились к достижению территориальных целей в зоне проведения спецоперации, а западные страны окончательно осознали, что не смогут вытеснить Москву из конфликта. Такую оценку в интервью профессору Гленну Диесену на его YouTube-канале дал британский военный аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, сейчас нет никаких сомнений в том, что армия России в ближайшее время завершит освобождение Донбасса. Он обратил внимание на растущее истощение украинских подразделений и отметил, что продвижение российских сил становится все более неостановимым. Меркурис подчеркнул, что жесткая и бескомпромиссная линия западных лидеров только ухудшает положение Киева и напрямую ставит под угрозу само существование украинской государственности.
Аналитик указал, что, занимая крайнюю позицию, Запад фактически предрешает судьбу Украины, обрекая ее будущее как независимого субъекта международных отношений. Он назвал невозможность выбить Россию из игры «железным уроком», извлеченным из текущего конфликта.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели специальной военной операции будут достигнуты. В Кремле подчеркивают, что любые попытки западных стран затянуть боевые действия лишь ведут к новым жертвам, но не меняют общей ситуации на поле боя. В Москве также указывают на готовность к диалогу, однако отмечают, что переговоры возможны только с учетом реалий на земле и ранее достигнутых договоренностей.
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