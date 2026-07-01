Испанская школьница получила от Путина фотографию с подписью

Испанская школьница Люсия, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала фото российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.
На фотографии слева от российского лидера размещена Георгиевская лента, а справа — лента в цветах российского флага.
«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, её народ и её президента», — сказала школьница РИА Новости.
Она также назвала встречу с российским лидером «большой мечтой».
В мае Путин в Пекине спустя 26 лет встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел ещё ребёнком во время своего первого визита в КНР в 2000 году.