Эксперт Брыков: созданный Европой киевский режим угрожает ей самой

«Налицо уже преступление киевского режима, которое выходит далеко за пределы близлежащих государств. То есть вполне вероятно, что Украина и дальше будет действовать такими же методами. И европейцы собственными руками породили вот этого [монстра] Франкенштейна, который сейчас уже будет бить по ним», — сказал Брыков.