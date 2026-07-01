ГЕНИЧЕСК, 1 июля. /ТАСС/. Теракт с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако показал, что созданный Европой монстр Франкенштейна в лице киевского режима начал действовать против нее самой и угрожает ее безопасности. Об этом ТАСС заявил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
«Налицо уже преступление киевского режима, которое выходит далеко за пределы близлежащих государств. То есть вполне вероятно, что Украина и дальше будет действовать такими же методами. И европейцы собственными руками породили вот этого [монстра] Франкенштейна, который сейчас уже будет бить по ним», — сказал Брыков.
29 июня СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам государственного министра (главы правительства) страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта. Газета Le Figaro сообщила, что версия о причастности Службы безопасности Украины к этому теракту является приоритетной в рамках начатого расследования.
Телеканал BFMTV утверждает, что один из пострадавших в результате взрыва — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против него.