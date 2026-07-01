TikTok урегулирует иск подростка из-за нарушения его психики

В январе 2026 года в Лос-Анджелесе начался аналогичный процесс по делу, в рамках которого сервисы TikTok, YouTube и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) обвиняются в причинении вреда психике несовершеннолетних. Истцами являются 19-летняя жительница Калифорнии с инициалами KGM и ее мать. По информации Reuters, процесс завершился в марте, ответчиков обязали заплатить в общей сложности $6 млн в виде компенсации. В июне апелляционный суд отклонил ходатайство компаний об отмене этого вердикта.