Специалист Санина: при потере рабочей техники важно задокументировать детали

Потеря рабочего телефона или ноутбука — потенциальный кризис и для компании, и для сотрудника. Через рабочую технику злоумышленники могут получить доступ к почте, документам, паролям и клиентским данным, а это чревато коммерческими и репутационными потерями, рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».