Специалист Санина: при потере рабочей техники важно задокументировать детали

Потеря рабочего телефона или ноутбука — потенциальный кризис и для компании, и для сотрудника. Через рабочую технику злоумышленники могут получить доступ к почте, документам, паролям и клиентским данным, а это чревато коммерческими и репутационными потерями, рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
«Кроме того, с помощью устройства возможны несанкционированные денежные переводы, а утечка персональных данных может повлечь штрафы и иски. Важно учитывать и то, что в ряде случаев работодатель вправе потребовать возмещения стоимости утраченной техники», — добавила аналитик.
В первую очередь следует сообщить о случившемся работодателю — руководителю, в отдел информационной безопасности и в HR, посоветовала специалист.
«Если доступно удалённое управление, устройство и аккаунты нужно заблокировать, выйти из учётных записей, сменить пароли, а при потере телефона — ещё и заморозить сим-карту через оператора. Важно зафиксировать обстоятельства потери: время и место последнего использования, важные детали. Эти сведения пригодятся для внутреннего расследования и, если потребуется, для полиции», — порекомендовала Санина.
При вероятной краже стоит подать заявление, а если устройство пропало в офисе — оформить внутренний акт, объяснила эксперт.
Чем быстрее и точнее отреагировать на потерю, тем ниже риск утечки данных, финансовых и репутационных потерь, заключила она.
Ранее россиянам раскрыли, можно ли пользоваться рабочим компьютером в личных целях.