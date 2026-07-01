«Север» за ночь уничтожил более 100 БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили более 100 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 106 БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали в группировке войск.
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