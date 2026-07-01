В СФ назвали «темной лошадкой» вероятного преемника Стармера

По словам сенатора, фигуру Бернэма «кооптировали в парламент», иначе он бы не смог попасть в число первых лиц государства. «Может быть, это (кандидат в премьер-министры Великобритании — прим. ТАСС) будет кто-то еще. Но удивительным образом об этом не будут спрашивать не только нас в России, что естественно. Но об этом не будут спрашивать даже у них там, в Британии. И вот это мне представляется крайне уязвимой и болезненной точкой для той страны, которая пытается всех учить демократии, прежде всего, на восточном треке, включая нашу страну», — добавил он.