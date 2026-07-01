В СФ назвали «темной лошадкой» вероятного преемника Стармера

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост лидера правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм является «темной лошадкой», поскольку он пока не имел возможности проявить себя на общенациональном уровне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя предстоящую смену премьер-министра Британии.
«Все называют [преемником Кира Стармера] господина Бернэма — это до последнего времени мэр Бирмингема. И, с моей точки зрения, [он] пока еще темная лошадка, потому что не имел никакой возможности себя как-то профилировать, позиционировать на общенациональном треке. Его оппоненты в Британии язвительно говорят, что “одно дело организовывать автобусное движение или вывоз мусора в масштабах муниципалитета и другое — управлять великой державой”, коей, конечно же, является Британия», — сказал Косачев.
По словам сенатора, фигуру Бернэма «кооптировали в парламент», иначе он бы не смог попасть в число первых лиц государства. «Может быть, это (кандидат в премьер-министры Великобритании — прим. ТАСС) будет кто-то еще. Но удивительным образом об этом не будут спрашивать не только нас в России, что естественно. Но об этом не будут спрашивать даже у них там, в Британии. И вот это мне представляется крайне уязвимой и болезненной точкой для той страны, которая пытается всех учить демократии, прежде всего, на восточном треке, включая нашу страну», — добавил он.
22 июня Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера лейбористов и премьера Великобритании. 9 июля, согласно установленным им правилам, начнется официальное выдвижение кандидатов на должность лидера партии, которое продлится до 17 июля. Победитель, который автоматически возглавит правительство, должен занять пост до возвращения парламентариев с летних каникул, то есть до 1 сентября.
О желании участвовать в гонке заявил лишь Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.
Политический кризис разгорелся в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.