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Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска приостановили работу

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Об этом заявили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

В ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что на территории республики введён режим беспилотной опасности.

Ранее аэропорты Самары, Ульяновска и Саратова приостановили работу.

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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
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