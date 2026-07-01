Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска приостановили работу

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
В ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что на территории республики введён режим беспилотной опасности.
Ранее аэропорты Самары, Ульяновска и Саратова приостановили работу.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше