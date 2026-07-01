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В штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с организаторами форума HETS и конференции «Наука молодым»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ключевыми темами диалога стали интеграция научного сообщества в решение стратегических задач Красноярского края и создание законодательных условий для формирования новых научных школ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ключевыми темами диалога стали интеграция научного сообщества в решение стратегических задач Красноярского края и создание законодательных условий для формирования новых научных школ.

В мероприятии участие приняли спикер краевого парламента Алексей Додатко, депутат Законодательного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Выбирай своё» Егор Васильев, а также представители ведущих университетов и научных организаций.

Приветствуя участников, Алексей Додатко подчеркнул, что на первом этапе XXIII Съезда «Единой России» обсуждались вопросы, которые невозможно решить без активного вовлечения научного сообщества: «Сегодня Президентом РФ на уровне нацпроектов и задач перед управленческими командами ставится другая планка — реализовать проекты глобального технологического лидерства, где Россия демонстрирует передовые стандарты в экономике, в науке, в технологиях внедрения. В Красноярском крае есть серьезные заделы — космос, металлургия, фармацевтика, социальные технологии. Но нам важно выстроить связку между академической базой, прикладной наукой и реальным сектором экономики».

Егор Васильев отметил: «Эта встреча — закономерный итог системной работы, старт которой был задан на форуме. Важно, что дискуссии форума вышли далеко за рамки сухой науки — они имели прямое прикладное значение для управленческой и парламентской деятельности. Особо хочу отметить роль молодёжной площадки. Уверен, те предложения, которые сегодня представят коллеги, имеют не только высокую научную ценность, но и огромный практический потенциал».

Организаторы встречи пригласили депутатский корпус принять участие в работе очередного форума, который пройдет осенью. Алексей Додатко предложил коллегам выделить специальный трек для экспертизы государственных решений и стратегических документов, а также для обсуждения механизмов поддержки молодых учёных и научных школ.

Отметим, в Красноярском крае поддержка научных сообществ ведется системно по нескольким направлениям: через грантовое финансирование, развитие инфраструктуры, работу с молодыми учеными и присуждение краевых стипендий. Развитие науки и современных технологий — важное направление народной программы и партийных проектов «Выбирай своё» и «Моя карьера с Единой Россией».

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