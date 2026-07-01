В шести регионах начала работу выездная приемная комиссия Военной академии РВСН

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выездная приемная комиссия Военной академии РВСН имени Петра Великого начала работать в шести регионах России — Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областях, Пермском и Ставропольском краях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сразу в шести регионах России начала работать выездная приемная комиссия Военной академии РВСН имени Петра Великого. Во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей, Пермского и Ставропольского краев представители приемных групп проводят профессиональный отбор кандидатов для поступления в военные вузы», — сказали там.
До 10 июля выездные приемные группы организуют отбор кандидатов в любой из военных вузов. Специалисты проведут профессионально-психологический скрининг и оценят уровень физической подготовленности абитуриентов. Будущие курсанты, успешно прошедшие вступительные испытания, будут зачислены в один из выбранных военных вузов, в том числе Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиал.
Благодаря работе выездных приемных групп кандидаты на поступление могут не ехать в Московскую область, а поступить в военный вуз в своем регионе.
В Военной академии РВСН конкурс для абитуриентов составляет три человека на место. Военный вуз предоставляет возможность получить образование по специальностям в области автоматизированных систем управления специального назначения, робототехнических комплексов, эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов. В программе академии — курс подготовки по пилотированию FPV-дронов.