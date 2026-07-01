В шести регионах начала работу выездная приемная комиссия Военной академии РВСН

До 10 июля выездные приемные группы организуют отбор кандидатов в любой из военных вузов. Специалисты проведут профессионально-психологический скрининг и оценят уровень физической подготовленности абитуриентов. Будущие курсанты, успешно прошедшие вступительные испытания, будут зачислены в один из выбранных военных вузов, в том числе Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиал.