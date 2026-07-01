В ОАЭ запустили первую железнодорожную сеть пассажирских перевозок

Железнодорожная сеть будет расширяться до марта следующего года. 30 сентября откроются железнодорожные станции Дубая и Аль-Даида, к концу декабря — в Аль-Дафре. Последней откроют станцию в Шардже. Сеть протяженностью 900 километров должна связать 11 городов, Оманский залив с Персидским заливом, пройдет через эмираты, во внутренние районы Абу-Даби и до Гувейфата на границе с Саудовской Аравией. Сеть больше рассчитана на внутренний пассажиропоток, чем на международный туризм.