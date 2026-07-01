В ДТП с детским автобусом в Красноярском крае пострадали два человека

В ДТП с участием детского автобуса в Минусинском округе Красноярского края пострадали два человека.
Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, дети возвращались из лагеря. На автодороге «Саяны» навстречу автобусу Hyundai выехал автомобиль Kia Sportage. Чтобы избежать столкновения, водитель Hyundai выкрутил руль вправо, съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся.
В результате аварии пострадал ребёнок и взрослый сопровождающий.
Всего в салоне автобуса находились 27 детей.