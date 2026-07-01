В ДТП с детским автобусом в Красноярском крае пострадали два человека

По данным ведомства, дети возвращались из лагеря. На автодороге «Саяны» навстречу автобусу Hyundai выехал автомобиль Kia Sportage. Чтобы избежать столкновения, водитель Hyundai выкрутил руль вправо, съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся.