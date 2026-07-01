Макгрегор также ранее высказывал мнение, что Сырский может стать инициатором переговоров с Россией. По его версии, главком обладает достаточным политическим весом, чтобы заявить: украинская армия сделала все, что могла, и больше ничего сделать не в состоянии. В других интервью экс-советник Пентагона характеризовал Сырского как «инструмент британской разведки MI6» и связывал его назначение с сокращением числа военных, готовых исполнять приказы Владимира Зеленского.