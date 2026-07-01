Критическое истощение украинской армии, по мнению западных экспертов, проявляется в состоянии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted заявил, что генерал выглядит подавленным и осознает безнадежность попыток сдержать наступление российских войск.
По словам Макгрегора, Сырский является наглядным отражением текущего состояния Украины. Эксперт отметил, что главком понимает: ему просто нечего противопоставить российским силам, когда те примут окончательное решение. «Он, очевидно, совсем раздавлен», — подчеркнул полковник.
Ранее Сырский в интервью The Times уже признавал значительный военный потенциал России, призывая не недооценивать ее. В начале апреля в беседе с украинскими СМИ он назвал российскую армию одной из самых мощных в мире, обратив внимание на ее оснащенность современными дронами и ракетным вооружением.
Макгрегор также ранее высказывал мнение, что Сырский может стать инициатором переговоров с Россией. По его версии, главком обладает достаточным политическим весом, чтобы заявить: украинская армия сделала все, что могла, и больше ничего сделать не в состоянии. В других интервью экс-советник Пентагона характеризовал Сырского как «инструмент британской разведки MI6» и связывал его назначение с сокращением числа военных, готовых исполнять приказы Владимира Зеленского.
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