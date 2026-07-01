Израиль взрывает перемирие США и Ирана: готовятся атаки и космический лазер

«Они заявили, что этот боевой лазер показал себя замечательно, и включили в проект “Железный купол”, но через некоторое время появилось сообщение о том, что этот “железный луч” из проекта выводится. Это указывает на то, что не всё у них так получилось, как бы они хотели. Но в любом случае, развитие лазерного оружия — это уже реальность. Этим направлением занимается целый ряд стран, в том числе Турция, Индия, Китай. Израиль, используя свои наработки в вопросах “железного луча”, может, конечно, пытаться создать лазерный комплекс, который будет работать непосредственно в космосе для перехвата ракет противника», — сказал эксперт.