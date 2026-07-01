Израиль взрывает перемирие США и Ирана: готовятся атаки и космический лазер

Ближний Восток замер в ожидании: пока Израиль анонсирует создание космического лазерного оружия, а США и Иран якобы готовятся к переговорам в Дохе, эксперты предрекают неминуемый срыв любого перемирия. В эксклюзивных комментариях для aif.ru военные специалисты раскрыли, почему Израиль является «детонатором» региона, способно ли лазерное оружие из космоса перехватывать ракеты и чем ответит Иран в случае новой провокации.
Лазер из космоса: Израиль раскрыл планы по созданию оружия будущего.
Израильские специалисты разрабатывают вооружение, которое даст возможность наносить лазерные удары из космоса. Сенсационное заявление сделал министр обороны страны Исраэль Кац на брифинге, вызвав бурную реакцию как в военных кругах, так и среди аналитиков по всему миру. Если раньше космические лазеры казались исключительно фантастическим сюжетом для голливудских блокбастеров, то сегодня эта технология становится реальностью.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что подобные установки давно перестали быть фантастикой. США уже показали миру лазер мощностью 300 киловатт, который, по их заявлениям, можно применять в космическом пространстве.
«К настоящему моменту США уже показали лазер мощностью 300 киловатт, который, в том числе, можно применять в космосе. Заявлено, что это лазер для программы “Золотой купол”. Эти пушки, которые были продемонстрированы Питу Хегсету, показали свою пригодность, но потребуют некоторых незначительных изменений, доработок. Соединённые Штаты и Израиль занимаются этим проектом серьёзно», — сказал он.
По словам эксперта, сам по себе проект не является новаторским. Ещё в Советском Союзе велись аналогичные разработки для борьбы с баллистическими ракетами. Однако от этой идеи тогда пришлось отказаться — технологии того времени попросту не позволяли реализовать задуманное.
«В Советском Союзе подобное вооружение разрабатывали для борьбы с баллистическими ракетами. От этого проекта в тот момент пришлось отказаться, потому что технологии того времени не позволяли его реализовать. Современные технологии дают возможность создавать подобного рода лазеры как наземные, так и расположенные в космосе», — объяснил Кнутов.
«Железный луч»: почему израильское оружие вывели из проекта ПРО.
Интересно, что у Израиля уже есть боевой лазер, который успешно применяли на Ближнем Востоке против ракет реактивных систем залпового огня. Однако, как отметил Кнутов, не всё пошло по плану.
«Они заявили, что этот боевой лазер показал себя замечательно, и включили в проект “Железный купол”, но через некоторое время появилось сообщение о том, что этот “железный луч” из проекта выводится. Это указывает на то, что не всё у них так получилось, как бы они хотели. Но в любом случае, развитие лазерного оружия — это уже реальность. Этим направлением занимается целый ряд стран, в том числе Турция, Индия, Китай. Израиль, используя свои наработки в вопросах “железного луча”, может, конечно, пытаться создать лазерный комплекс, который будет работать непосредственно в космосе для перехвата ракет противника», — сказал эксперт.
Тем не менее даже самое современное лазерное оружие имеет свои ограничения. Кнутов уточнил, что подобные установки не могут противостоять аэробаллистическим ракетам — и это серьёзная уязвимость, которую уже готов использовать противник Израиля.
«Иран может ответить созданием аэробаллистических ракет. Если даже ему удастся создать гиперзвуковые баллистические ракеты, то, в принципе, они будут практически недосягаемы как для лазерных лучей в космосе, так и для боевых лазеров, которые находятся на земле», — добавил он.
Затишье перед бурей: переговоры в Дохе под угрозой срыва.
Пока израильские инженеры работают над оружием будущего, дипломаты.
пытаются предотвратить войну в настоящем. Ситуация вокруг американо-иранского урегулирования всё больше напоминает затишье перед бурей. Американский портал Axios сообщил, что Вашингтон и Тегеран якобы договорились прекратить обмен ударами и даже запланировали на 30 июня консультации в столице Катара Дохе для разрешения разногласий, в частности, по стратегически важному Ормузскому проливу.
Однако МИД Ирана оперативно опроверг информацию о готовящемся раунде переговоров. Эксперты видят в происходящем скорее тактическую передышку, нежели шаг к прочному миру. Обе стороны используют паузу для восполнения ресурсов и перегруппировки сил, а не для поиска компромиссов.
«Израиль — это детонатор»: кто сорвёт перемирие.
Главным фактором риска, способным в любой момент похоронить наметившуюся разрядку, по мнению военного эксперта и бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, выступает Израиль. В эксклюзивном комментарии для aif.ru специалист выразил уверенность, что именно Тель-Авив играет роль «детонатора» для всего региона.
«Я думаю, что перемирие сорвет Израиль. Как обычно это и бывает. Пока Трамп не найдет узду на Нетаньяху, никакого прочного мира на Ближнем Востоке не будет. Израиль — это детонатор для ближневосточного региона. Для этого его и придумали, как и для контроля над ближневосточной нефтью», — заявил Никулин.
Эксперт убеждён, что без жёсткого контроля со стороны Вашингтона израильское руководство будет действовать в своих интересах, что неизбежно приведёт к новой эскалации. По его мнению, США понесли ощутимые материальные потери в противостоянии с Ираном и сейчас могут попытаться скрытно нарастить силы в регионе.
«Они могут попытаться пополнить боекомплекты, поставить туда дополнительные ракеты, перебросить дополнительные подразделения за время перемирия, но ситуацию в целом это не изменит», — подчеркнул он, намекая на то, что Вашингтон не готов к стратегическому отступлению.
Ответ Ирана: удары по союзникам и прокси-война.
Аналогичные процессы идут и в Иране, которому передышка также необходима для восполнения ресурсов. Однако Тегеран не намерен сидеть сложа руки в случае провокаций. В случае срыва договорённостей ответ со стороны Ирана последует незамедлительно.
«У Ирана есть свой метод противодействия — удары по американским союзникам и Израилю. В любой непонятной ситуации он именно так и действует, и это оказалось очень эффективно», — пояснил Никулин.
Эксперт добавил, что эскалация с вовлечением прокси-сил может мгновенно перерасти в неуправляемый конфликт, охватывающий весь регион. Хуситы в Йемене, «Хезболла» в Ливане, проиранские группировки в Сирии и Ираке — все они готовы действовать по команде Тегерана. Остановить такую цепную реакцию будет практически невозможно.