WSJ: Трамп решил придерживаться переговорного процесса с Ираном

Американский президент выразил опасение, что возобновление боевых действий сорвет дипломатические усилия и лишит Вашингтон шансов на отказ Ирана от ядерной программы. Как отмечает WSJ, господин Трамп готов к тому, что переговоры могут выйти за рамки установленного на 18 августа дедлайна по заключению ядерной сделки.