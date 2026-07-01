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Командир Темный: артиллерия морпехов 810-й бригады уничтожила более 20 целей ВСУ

Военнослужащий заявил, что враг понес серьезные потери.

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Расчет буксируемой пушки М-46 810-й отдельной гвардейской бригады орденов Жукова и Ушакова морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил более 20 целей ВСУ в Сумской области за две недели. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Темный.

«За последние две недели работы было много — цели поступали одна за другой в Сумской области. Работаем из буксируемой пушки М-46, калибр 130 мм, дальность позволяет доставать врага в глубине обороны. В итоге — более 20 целей уничтожено, враг понес серьезные потери, его возможности на этом направлении существенно снижены. Продолжаем работать в том же темпе, врагу не даем ни минуты покоя», — рассказал командир орудия.

Темный добавил, что среди уничтоженных целей были блиндажи, траншеи, скопления техники и солдат ВСУ в Сумской области.

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