Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Пензенской областью сбит БПЛА: обломки рухнули на недострой

В утренние часы на территории Пензенской области дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны России был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

В утренние часы на территории Пензенской области дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны России был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

В результате падения обломков сбитого дрона зафиксированы повреждения линий электропередачи. Фрагменты БПЛА также упали на объект незавершенного строительства. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Власти региона обращают внимание граждан на строгий запрет фото- и видеосъемки моментов полета и падения беспилотников. Кроме того, жителей предупреждают об опасности, которую представляют обломки таких аппаратов: приближаться к ним и самостоятельно предпринимать какие-либо действия запрещено, работу с фрагментами должны проводить только подготовленные специалисты.

В Пензенской области по-прежнему действует режим беспилотной опасности. Местным жителям рекомендуют сохранять бдительность.

Читайте также: Макгрегор раскрыл состояние главкома ВСУ Сырского.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше