Над Пензенской областью сбит БПЛА: обломки рухнули на недострой

В утренние часы на территории Пензенской области дежурными средствами противовоздушной обороны Министерства обороны России был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
В результате падения обломков сбитого дрона зафиксированы повреждения линий электропередачи. Фрагменты БПЛА также упали на объект незавершенного строительства. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия.
Власти региона обращают внимание граждан на строгий запрет фото- и видеосъемки моментов полета и падения беспилотников. Кроме того, жителей предупреждают об опасности, которую представляют обломки таких аппаратов: приближаться к ним и самостоятельно предпринимать какие-либо действия запрещено, работу с фрагментами должны проводить только подготовленные специалисты.
В Пензенской области по-прежнему действует режим беспилотной опасности. Местным жителям рекомендуют сохранять бдительность.
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