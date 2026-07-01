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ВМС США перебросили на Ближний Восток два корабля с морпехами

Два американских десантных корабля USS Boxer и USS Portland с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту прибыли в район Ближнего Востока.

Два американских десантных корабля USS Boxer и USS Portland с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту прибыли в район Ближнего Востока.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

Американские военные заявили, что в настоящее время корабли находятся в Индийском океане. По их словам, группа «выполняет задачи на Ближнем Востоке в рамках планового развёртывания».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил использование военной силы против Ирана при необходимости.

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