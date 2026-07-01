ВМС США перебросили на Ближний Восток два корабля с морпехами

Два американских десантных корабля USS Boxer и USS Portland с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту прибыли в район Ближнего Востока.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в соцсети X.
Американские военные заявили, что в настоящее время корабли находятся в Индийском океане. По их словам, группа «выполняет задачи на Ближнем Востоке в рамках планового развёртывания».
Ранее президент США Дональд Трамп допустил использование военной силы против Ирана при необходимости.