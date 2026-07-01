Постпред Полянский объяснил, почему России важно оставаться в ОБСЕ

Выход России из ОБСЕ был бы выгоден западным странам. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, несмотря на сложную обстановку внутри организации, Москва считает важным сохранять свое участие в ее работе.
«Наш уход из этого “окопа” сейчас был бы идеальным сценарием для недругов России, поэтому делать этого нельзя», — сказал постпред РФ при ОБСЕ.
Полянский добавил, что в случае ухода России западные страны получили бы больше возможностей для продвижения своих инициатив и влияния на партнеров Москвы без участия российской стороны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ОБСЕ фактически перестала быть дееспособной. Дипломат высмеяла, что, несмотря на состояние структуры, она продолжает претендовать на роль посредника в урегулировании на Украине.