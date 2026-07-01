Финляндия полностью отключила сеть стационарной телефонной связи

К началу 2026 года у Elisa оставалось лишь несколько тысяч действующих проводных подключений как среди частных, так и среди корпоративных клиентов, а новые договоры компания не оформляла уже несколько лет, отмечает Yle. Стационарные линии использовались преимущественно для редких домашних телефонов, факсимильной связи и переговорных устройств в лифтах.