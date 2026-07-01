Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слова Путина о сильной России встряхнули Запад

Высказывания президента России Владимира Путина о сохранении страной статуса сильной державы вызвали резонанс на Западе и заставили по-новому взглянуть на политику европейцев в отношении Москвы.

Высказывания президента России Владимира Путина о сохранении страной статуса сильной державы вызвали резонанс на Западе и заставили по-новому взглянуть на политику европейцев в отношении Москвы. Об этом заявил экс-член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель, которого цитирует издание Die Weltwoche. По его словам, это доказывает несостоятельность нынешнего западного курса.

«Россия может быть только сильной и независимой державой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия», — подчеркнул Кеппель.

Он отметил, что для россиян этот вопрос является вопросом выживания. Запад, по мнению Кеппеля, неоправданно поднял ставки и самостоятельно втянул себя в противостояние, к которому оказался не готов. Швейцарский политик также добавил, что европейские лидеры должны пересмотреть свой подход к диалогу с Москвой, иначе последствия могут оказаться катастрофическими для всей Европы.

Напомним, что Путин заявил о готовности России сражаться за свое будущее, выступая на Съезде партии «Единая Россия».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше