Слова Путина о сильной России встряхнули Запад

Высказывания президента России Владимира Путина о сохранении страной статуса сильной державы вызвали резонанс на Западе и заставили по-новому взглянуть на политику европейцев в отношении Москвы. Об этом заявил экс-член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель, которого цитирует издание Die Weltwoche. По его словам, это доказывает несостоятельность нынешнего западного курса.
«Россия может быть только сильной и независимой державой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия», — подчеркнул Кеппель.
Он отметил, что для россиян этот вопрос является вопросом выживания. Запад, по мнению Кеппеля, неоправданно поднял ставки и самостоятельно втянул себя в противостояние, к которому оказался не готов. Швейцарский политик также добавил, что европейские лидеры должны пересмотреть свой подход к диалогу с Москвой, иначе последствия могут оказаться катастрофическими для всей Европы.
Напомним, что Путин заявил о готовности России сражаться за свое будущее, выступая на Съезде партии «Единая Россия».