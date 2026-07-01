Конгрессмен США отсутствовал на работе четыре месяца из-за депрессии

«Когда люди слышат слово “депрессия”, многие думают, что это означает просто быть грустным. Но депрессия — это нечто гораздо большее. Это физическое и эмоциональное состояние, и, пока вы не испытаете это на себе, трудно полностью понять, насколько сильным может быть это заболевание», — поделился конгрессмен.