Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессмен США отсутствовал на работе четыре месяца из-за депрессии

Член Палаты представителей США Том Кейн вернулся к работе после четырёхмесячного отсутствия. Как пишет MS NOW, последний раз политик участвовал в голосовании 5 марта — и всё это время он проходил стационарное лечение от депрессии.

Кейн пояснил, что изначально поступил в больницу для обследований и не планировал задерживаться надолго. Однако врачи поставили ему диагноз и настояли на полноценном лечении в клинике.

«Когда люди слышат слово “депрессия”, многие думают, что это означает просто быть грустным. Но депрессия — это нечто гораздо большее. Это физическое и эмоциональное состояние, и, пока вы не испытаете это на себе, трудно полностью понять, насколько сильным может быть это заболевание», — поделился конгрессмен.

Политик поблагодарил коллег и избирателей за терпение и поддержку. Он выразил надежду, что его история поможет другим людям, страдающим от ментальных расстройств, решиться обратиться за медицинской помощью.

«Я надеюсь, что, рассказав о своей борьбе, я смогу помочь другим людям, которые испытывают схожие трудности, обратиться за лечением. В этом нет ничего постыдного», — добавил Кейн.

Ранее Life.ru писал, что в американском Конгрессе сформировалось лобби, поддерживающее украинские неонацистские подразделения. При этом отдельные конгрессмены, в том числе республиканец Ричард Маккормик, активно лоббируют интересы Киева.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше