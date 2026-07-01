Бойцы «Севера» за две недели нанесли удары по более чем 20 целям ВСУ

КУРСК, 1 июл — РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск «Север» за две недели поразили в Сумской области более 20 целей ВСУ, среди которых пункты управления БПЛА, укреплённые районы, скопления техники и вражеской живой силы, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным Тёмный.
«За последние две недели работы было много — цели поступали одна за другой. Работаем из буксируемой пушки М-46, калибр 130 мм, дальность позволяет доставать врага в глубине обороны. Разведчики вскрывали пункты управления БПЛА — мы накрывали их осколочно-фугасными снарядами», — сообщил командир орудия М-46 с позывным Тёмный.
По словам военнослужащего, уничтожены также укрепрайоны — бетонные блоки, блиндажи и траншеи ВСУ.
«Скопления техники и живой силы тоже не уходили от нашего огня: отрабатывали по автоколоннам, скоплениям пехоты в лесных массивах. В итоге — более 20 целей уничтожено, враг понёс серьёзные потери, его возможности на этом направлении существенно снижены», — добавил он.