Бойцы «Севера» за две недели нанесли удары по более чем 20 целям ВСУ

«Скопления техники и живой силы тоже не уходили от нашего огня: отрабатывали по автоколоннам, скоплениям пехоты в лесных массивах. В итоге — более 20 целей уничтожено, враг понёс серьёзные потери, его возможности на этом направлении существенно снижены», — добавил он.