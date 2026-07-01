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Бойцы «Севера» за две недели нанесли удары по более чем 20 целям ВСУ

Бойцы «Севера» уничтожили более 20 целей ВСУ в Сумской области за две недели.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 1 июл — РИА Новости. Расчеты артиллерии группировки войск «Север» за две недели поразили в Сумской области более 20 целей ВСУ, среди которых пункты управления БПЛА, укреплённые районы, скопления техники и вражеской живой силы, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным Тёмный.

«За последние две недели работы было много — цели поступали одна за другой. Работаем из буксируемой пушки М-46, калибр 130 мм, дальность позволяет доставать врага в глубине обороны. Разведчики вскрывали пункты управления БПЛА — мы накрывали их осколочно-фугасными снарядами», — сообщил командир орудия М-46 с позывным Тёмный.

По словам военнослужащего, уничтожены также укрепрайоны — бетонные блоки, блиндажи и траншеи ВСУ.

«Скопления техники и живой силы тоже не уходили от нашего огня: отрабатывали по автоколоннам, скоплениям пехоты в лесных массивах. В итоге — более 20 целей уничтожено, враг понёс серьёзные потери, его возможности на этом направлении существенно снижены», — добавил он.

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