Токаев заявил о начале новой эры в истории Казахстана

Токаев также поздравил казахстанцев «с поистине эпохальным событием», отметив, что народ страны 15 марта на референдуме по новому основному закону сделал судьбоносный выбор, который определит горизонты развития на многие десятилетия вперед. «Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим справедливый Казахстан — государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан», — отметил казахстанский президент.