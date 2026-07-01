Токаев заявил о начале новой эры в истории Казахстана

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы республики, в истории которой начинается новая эра. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации, — говорится в обращении главы государства к соотечественникам, опубликованном пресс-службой президента. — Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества».
Токаев также поздравил казахстанцев «с поистине эпохальным событием», отметив, что народ страны 15 марта на референдуме по новому основному закону сделал судьбоносный выбор, который определит горизонты развития на многие десятилетия вперед. «Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим справедливый Казахстан — государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан», — отметил казахстанский президент.
Новая конституция Казахстана вступила в силу 1 июля. Утратившая силу конституция действовала с 1995 года, за 30 лет ее неоднократно и существенно меняли. Новая конституция предусматривает переход к однопалатному парламенту, создание поста вице-президента, реформу консультативных органов и другие нововведения.