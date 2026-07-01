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В Magyar Nemzet допустили возвращение Орбана в случае провала политики Мадьяра

Радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана, пишет газета Magyar Nemzet.

Радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана, пишет газета Magyar Nemzet.

Издание обращает внимание, что организация Human Rights Watch* начинает «беспокоиться за Венгрию».

«Их волнует то, что, если Мадьяр перегнёт палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана», — говорится в материале.

Ранее Мадьяр заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Орбаном.

* Признана нежелательной организацией на территории России.

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