В Magyar Nemzet допустили возвращение Орбана в случае провала политики Мадьяра

Радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения на Западе и могут обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана, пишет газета Magyar Nemzet.
Издание обращает внимание, что организация Human Rights Watch* начинает «беспокоиться за Венгрию».
«Их волнует то, что, если Мадьяр перегнёт палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана», — говорится в материале.
Ранее Мадьяр заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Орбаном.
* Признана нежелательной организацией на территории России.