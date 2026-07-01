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«Они не работают». В США рассказали об обмане, связанном с СВО

Аналитик Макговерн: РФ побеждает в конфликте, как бы это ни пытался скрыть Запад.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Идет что-то вроде циркового представления. Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — отметил он.

Вместе с тем Макговерн подчеркнул, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты.

«США продают оружие европейцам, но у нас нет реального оружия, которое можно было бы продать европейцам. А то, что мы им продаем, не работает. Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия», — добавил эксперт.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, а также Малиновку в ДНР. Потери ВСУ составили до 1395 военнослужащих и 12 бронемашин.

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