МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» вновь отправляет на штурм в Харьковской области дезертиров и бездомных после недавнего скандала, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Допросы военнопленных националистов из состава 425-го отдельного штурмового полка показали, что противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта (Казачья Лопань — ред.) малыми группами, большинство из которых — пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства», — рассказал собеседник агентства.
Государственное бюро расследований Украины на прошлой неделе сообщило о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». В четверг командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и «мясными штурмами».