Власти Мексики намерены отрегулировать использование подростками ИИ и соцсетей

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в июле, после проведения чемпионата мира по футболу, власти страны запустят широкое общественное обсуждение вопроса использования несовершеннолетними ИИ и социальных сетей. Она отметила, что к процессу обсуждения привлекут специалистов в области здравоохранения, членов Конгресса, СМИ, общественные организации, родителей школьников, сообщает El Universal.
В результате на национальном уровне могут быть приняты ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Кроме того, Клаудия Шейнбаум считает необходимым проконсультировать семьи по вопросам развития искусственного интеллекта. Она также назвала «важным» начало процесса регулирования в этой области без применения цензуры.
17 июня президент Мексики выражала обеспокоенность по поводу количества времени, которое дети и подростки проводят за просмотром видео в соцсетях. Она отмечала, что использование мобильных телефонов и ИИ в Мексике необходимо регулировать. «Мы видим влияние на здоровье времени, проводимого за экранами, особенно среди девочек и молодежи», заявляла президент.