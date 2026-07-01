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В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Саратовской области объявили режим угрозы атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА… Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

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