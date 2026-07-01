В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА… Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.
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