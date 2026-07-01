Слюсарь: беспилотники уничтожены в четырёх районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в четырёх районах региона.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырёх районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском», — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области обломки беспилотника повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание.
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