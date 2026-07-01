Вступительная кампания и налог на животных: что изменится с 1 июля

Кроме того, для противодействия мошенникам вводится «цифровой отпечаток», который поможет обезопасить клиентов. А опытные охотники в июле смогут поучаствовать в розыгрыше путевок на медведя и добыть трофей.
Подробности — в материале Sputnik.
Сертификаты ЦТ.
Вступительная кампания в самом разгаре. РИКЗ начнет с 1 июля выдавать сертификаты централизованного тестирования абитуриентам.
Их можно получить строго под подпись, которая ставится в ведомости выдачи сертификатов ЦТ. Чтобы получить документ, нужно предъявить паспорт и аттестат об общем среднем образовании или диплом. Кроме того, абитуриент обязан иметь при себе пропуск с отметкой «Тестирование прошел».
Законный или любой другой представитель того, кто проходил ЦТ, также может получить сертификат. Необходимо предъявить свой паспорт, копию паспорта абитуриента, документ, который подтверждает статус законного представителя или оформленную у нотариуса доверенность, а также аттестат или диплом абитуриента.
Поступление в вузы и колледжи.
Прием документов для получения общего высшего и специального высшего образования в большинство вузов Беларуси на бюджетную форму обучения начнется 12 и продлится до 29 июля.
Как ранее сообщали в Минобразования, вузы страны в этом году готовы принять 49,1 тысячи абитуриентов. Из них на бюджетной основе будет зачислено около 33,1 тысячи студентов. При этом предусмотрено примерно 6,3 тысячи целевых мест в 34 вузах.
Принимать документы на уровень среднего специального образования у выпускников девятых классов начнут 18 июля. Подать заявления на бюджет можно будет по 3 августа, зачисление завершится к 6 августа.
Общий план приема в колледжи составляет около 38,9 тысячи человек. Из них примерно 31,4 тысячи будут обучаться за счет бюджета, около 7,5 тысячи — на платной основе.
Обязательная регистрация животных.
До 1 июля жителям республики нужно было обязательно зарегистрировать домашних животных. Собак и котов нужно регистрировать с трехмесячного возраста. В Минске необходимо прийти в службу «Одно окно» с паспортом и подать заявление. Позже владельцам выдадут удостоверение и жетон.
За неуплату налога на владение собакой предусмотрен штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее половины базовой.
Котов можно регистрировать бесплатно, а вот за владение собакой раз в квартал придется заплатить в среднем 11,10 рублей (67 рублей — за пса потенциально опасной породы).
После этого налог автоматически включат в «жировку» за коммунальные услуги.
Сезон охоты на медведя.
Сезон охоты на бурого медведя стартует в республике 1 июля и продлится до 31 декабря. Он пройдет в особом режиме на основании планов управления популяцией, которые разрабатывает Национальная академия наук Беларуси.
Планируется, что будет изъято 35 особей в Витебском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Оршанском, Ушачском, Борисовском охотхозяйствах РГОО «БООР».
Организовывать охоту можно в любое время суток как из засады, так и с подхода с руководителем охоты. Правда, добывать медведя смогут только опытные охотники со стажем не менее трех лет.
Для новичков такое право не предусмотрено.
Разрешения на добычу медведя распределят двумя способами. Первый вариант — участие в охотничьих турах для белорусских и иностранных охотников. Второй — еженедельные розыгрыши права на охоту.
Победителей определят с помощью специальной программы случайного выбора из числа поданных заявок.
Цена разрешения на добычу одного медведя по итогам розыгрыша составит тысячу белорусских рублей. Для участников охотничьих туров минимальная цена установлена на уровне шести тысяч рублей за особь.
Дополнительная защита.
Новые стандарты финансовых услуг и технологий, главная цель которых — защита от мошенников, вступят в силу в Беларуси с 1 июля.
Вводится «цифровой отпечаток». Теперь будут фиксировать геолокационные данные: с какого устройства человек заходит, с каким IMEI. И при каждом входе в банкинг этот отпечаток будет сверяться с эталоном.
Если какие-то параметры не совпадут или возникнет подозрение, что их подменили, то доступ заблокируют до подтверждения клиентом, что в банкинг входит именно он.
Для потребителя банковских услуг ничего не поменяется, а нововведения помогут обезопасить клиентов.