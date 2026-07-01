Вступительная кампания и налог на животных: что изменится с 1 июля

Их можно получить строго под подпись, которая ставится в ведомости выдачи сертификатов ЦТ. Чтобы получить документ, нужно предъявить паспорт и аттестат об общем среднем образовании или диплом. Кроме того, абитуриент обязан иметь при себе пропуск с отметкой «Тестирование прошел».