От Белоруссии до Польши: кому и зачем угрожает Зеленский

Нередко Украина спорит и с другим своим соседом — Венгрией. В очередной раз это произошло в начале марта, когда Зеленский в ходе заседания украинского кабмина стал открыто угрожать тогдашнему венгерскому премьеру Виктору Орбану. «Надеемся, что одна особа в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш из €90 млрд и у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал политик.