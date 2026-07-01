От Белоруссии до Польши: кому и зачем угрожает Зеленский

Угрозы в адрес Белоруссии.
Владимир Зеленский в последнее время систематически допускает провокационные заявления в адрес Белоруссии. Очередная угроза с его стороны прозвучала 19 июня. Он заявил о готовности отдать приказ об атаке на технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если она не будет отведена оттуда в течение недели.
«Он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] может это снять? Пусть снимет эту технику, пусть выведет эту технику. Я думаю, ему будет достаточно недели сделать это. Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил Зеленский. По его словам, речь идет о «ретрансляторах на вышках».
За три дня до этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что Украина создает новые формирования беспилотных систем на границе с Белоруссией и укрепляет уже находящиеся там подразделения ВСУ.
Лукашенко на фоне подобных высказываний отмечал, что ситуация на границе с Украиной «пылает как никогда». В связи с этим он поручил усиленно защищать этот район. При этом он заверял, что никакой опасности для Украины со стороны Белоруссии нет, а Зеленскому рекомендовал быть аккуратнее в выборе риторики.
Минск не отрицает, что держит определенные силы на границе, но в минимальном объеме, чтобы обеспечить прикрытие рубежей страны во взаимодействии с пограничниками, говорил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, в свою очередь, заверил, что втянуть Белоруссию в конфликт при помощи провокаций не получится, республика выступает за мир, благоразумие и дипломатию.
На провокации Украины обращают внимание не только в Минске, но и в Москве. Как отметил президент России Владимир Путин, резкие заявления со стороны киевского режима не вызывают у руководства республики паники, хотя и требуют озабоченности.
Угрозы президенту Польши.
Не так давно у Зеленского возник конфликт и с президентом Польши Каролем Навроцким, который лишил украинского политика высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. По словам Навроцкого, он пошел на такой шаг «после совещания с капитулой» ордена в связи с решением Зеленского присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. В Польше членов УПА считают преступниками, ответственными за убийство свыше 100 тыс. польских граждан на Волыни в 1943 году.
После этого Зеленский выступил с угрозами в адрес Навроцкого, заявив, что риторика польского лидера в отношении Украины может «закончиться плохо». «Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», — сказал политик.
Он подтвердил, что на первой встрече в декабре прошлого года Навроцкий подарил ему книгу о Волынской резне. Зеленский счел шаги президента Польши неправильными и сыронизировал над его именем. «Кароль — это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», — заявил он.
Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, заявил о готовности Киева предпринять зеркальные шаги в ответ на недружественные действия Варшавы. Но пока угрозы украинской стороны находят только встречные заявления со стороны Польши. Экс-премьер Матеуш Моравецкий (занимал пост в 2017—2023 годах) предупредил, что Украина почувствует на себе последствия решения Зеленского о создании национального «пантеона героев», восхваляющего УПА. По его мнению, «культ УПА» не укрепляет Украину, а подрывает ее авторитет, усложняет отношения с союзниками и отдаляет ее от западной интеграции.
Натравить ВСУ на премьера.
Нередко Украина спорит и с другим своим соседом — Венгрией. В очередной раз это произошло в начале марта, когда Зеленский в ходе заседания украинского кабмина стал открыто угрожать тогдашнему венгерскому премьеру Виктору Орбану. «Надеемся, что одна особа в Евросоюзе не будет блокировать €90 млрд или первый транш из €90 млрд и у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал политик.
Это было связано с конфликтом вокруг трубопровода «Дружба»: к тому моменту российская нефть не поступала в Венгрию по нему с 27 января. Будапешт был убежден, что Киев блокировал эти поставки, чтобы шантажировать республику. Венгрия приняла ответные меры: перестала снабжать Украину дизельным топливом и не разрешила ЕС выделить ей кредит в размере €90 млрд на военные цели.
После угроз Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии на сторону Будапешта встал Евросоюз, который счел заявления украинского политика неприемлемыми. «Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы», — сказал представитель Еврокомиссии Олаф Гилл, призвав стороны «успокоиться» и «сбавить тон».
В середине апреля венгерская компания MOL заявила, что получила уведомление от Украины о начале транзита нефти из России через Белоруссию по трубопроводу. Как признал глава МИД Украины, главной преградой для возобновления работы «Дружбы» было блокирование Будапештом европейского финансирования Киева на €90 млрд.
Лидия Мисник.