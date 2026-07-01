Шанхай отмечает 105-летие со дня основания Компартии Китая

Сотни шанхайцев собрались на церемонии поднятия флага КНР у здания, где 105 лет назад открылся первый съезд, на котором представители марксистских кружков объявили о создании Коммунистической партии Китая. С раннего утра в городе, где образовалась партия, проходят торжественные мероприятия, передает корреспондент ТАСС.
Несмотря на проливной дождь, на площади перед Мемориальным музеем первого съезда состоялась церемония поднятия флага КНР. Почетный караул вышел из ворот Шудэли и промаршировал от здания первого съезда до места подъема флага у озера Синьтяньди Тайпинху.
Из-за мощного дождя последующую программу перенесли в Мемориальный музей первого съезда. Секретарь музея Чэнь Иньхуа выступил с приветственной речью, рассказав о работе мемориального комплекса. После этого прошло выступление китайских пионеров. Праздничные мероприятия продлятся весь день и завершатся концертом «Город славы» в исполнении симфонического оркестра.
День основания Компартии.
В КНР 1 июля отмечают день основания Коммунистической партии Китая, приуроченный к ее первому съезду в июле 1921 года. Однако на самом деле первый съезд, на котором было объявлено о создании партии, открылся 23 июля.
Во встрече участвовали 13 делегатов, включая будущего лидера Мао Цзэдуна. Они представляли региональные марксистские кружки Китая — Шанхая, Пекина, Уханя, Чанши, Гуанчжоу и Цзинаня, а один из делегатов представлял токийский студенческий кружок. Также присутствовали посланники Коминтерна Владимир Нейман (Никольский) и Хенк Сневлит (Маринг), направленные в Китай для подготовительной работы.
Первый съезд проходил тайно. Делегатам приходилось перемещаться из-за рейдов полиции. В итоге съезд завершился на небольшой лодке на озере Наньху в восточной провинции Чжэцзян, в 100 км от Шанхая. Делегаты определили официальное название партии и приняли ее первую программу. Часть документов не сохранилась из-за секретного характера встречи, и точная дата начала съезда некоторое время была неизвестна.
Отмечать годовщину основания Коммунистической партии Китая 1 июля впервые предложил Мао Цзэдун в 1938 году. В июне 1941 года ЦК КПК официально объявил 1 июля днем годовщины основания партии.
Значительно позже, во второй половине XX века, документально подтвердилась дата 23 июля, но официальным днем образования КПК так и осталось привычное для людей 1 июля.
Место первого съезда.
В преддверии и на протяжении дня основания Компартии Китая десятки тысяч граждан КНР приходят к месту проведения первого съезда. Перед памятной табличкой с надписью о проведении съезда выстраивается длинная очередь желающих сфотографироваться на фоне нее.
Историческое здание расположено по адресу: улица Синъе, 76 (ранее — улица Ванчжи, 106), в районе Хуанпу, на территории бывшей французской концессии. Этот небольшой двухэтажный дом построен в начале XX века в стиле шикумэнь, который сочетает китайские и западные архитектурные элементы. Здание занимает площадь около 300 кв. м. Постройка не рассчитана на большой поток туристов. Кроме того, для посетителей открыт лишь первый этаж — второй не имеет прямой связи с первым съездом партии. В праздничный день сюда можно попасть только по предварительной записи.
Основной поток туристов принимает мемориальный музей первого съезда площадью около 3 700 кв. м. Он располагается неподалеку от исторического здания. В 2025 году его посетили 3,2 млн человек. Здесь открыта постоянная экспозиция «Великое начало» о становлении Коммунистической партии Китая: Синьхайской революции, движении за новую культуру, антиимпериалистическом Движении 4-го мая, влиянии и помощи Советской России и последующей борьбе китайцев под предводительством Мао Цзэдуна за создание Китайской Народной Республики.
Влияние Октябрьской революции.
Отдельная часть выставки посвящена влиянию Октябрьской революции, ленинизма и большевиков на китайских марксистов. Как сообщает корреспондент ТАСС, здесь представлено множество писем и публикаций в шанхайских газетах, в которых превозносилась Октябрьская социалистическая революция.
После прихода к власти большевиков в России газета «Миньго жибао» в течение многих дней печатала новости о событиях Красного Октября. Один из будущих основателей Компартии Китая Ли Дачжао приветствовал в многочисленных публикациях Октябрьскую революцию. Так, в статье «Новая эпоха» от января 1919 года Ли Дачжао написал, что революция способствовала пробуждению человечества и Китаю следует пойти тем же путем, что и Советская Россия. В апреле 1919 года в газете «Чэнь бао» вышла статья «Россия под управлением рабочего класса», в которой рассказывалось об успехах и достижениях молодого советского государства.
Также экспозиция рассказывает о роли советских посланников, помогавших становлению коммунистического движения в Китае, в том числе участвовавшего в первом съезде представителя Коминтерна Никольского, шпионаже японских и британских спецслужб и работе Китайско-Российского новостного агентства, которое переводило и публиковало материалы о Советской России и Коминтерне.
По данным Организационного отдела ЦК КПК, число членов Коммунистической партии Китая по состоянию на конец 2025 года достигло 101,286 млн, увеличившись за год на 1,015 млн, или на 1%.
В 2025 году в КПК вступили 2,086 млн человек, из них 84% в возрасте 35 лет и младше. По состоянию на конец года заявления о вступлении в партию подали 20,864 млн человек, еще 10,64 млн числятся активистами, готовящимися к вступлению.