Шанхай отмечает 105-летие со дня основания Компартии Китая

После прихода к власти большевиков в России газета «Миньго жибао» в течение многих дней печатала новости о событиях Красного Октября. Один из будущих основателей Компартии Китая Ли Дачжао приветствовал в многочисленных публикациях Октябрьскую революцию. Так, в статье «Новая эпоха» от января 1919 года Ли Дачжао написал, что революция способствовала пробуждению человечества и Китаю следует пойти тем же путем, что и Советская Россия. В апреле 1919 года в газете «Чэнь бао» вышла статья «Россия под управлением рабочего класса», в которой рассказывалось об успехах и достижениях молодого советского государства.