Боец Карта: «Север» уничтожил более 170 БПЛА «Баба-яга» ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 170 гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ в Харьковской области за июнь. Украинские военнослужащие использовали уничтоженные беспилотники для доставки жизненно необходимых грузов на линию боевого соприкосновения (ЛБС), сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия поражения беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.
«Подразделения противовоздушной обороны, пункты воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” с начала июня уничтожили более более 170 беспилотников R-18 “Баба-яга” ВСУ в Харьковской области. Беспилотники противника были ликвидированы над ЛБС. Операторы ВСУ задействуют R-18 для доставки жизненно необходимых грузов и пытаются наносить огневое поражение путем сброса боевой части», — рассказал он.
Карта отметил, что военнослужащие «Севера» ликвидируют гексакоптеры ВСУ методом тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части беспилотника, что позволяет полностью вывести украинский дрон из строя. Стрелки пунктов воздушного наблюдения уничтожают воздушные цели ВСУ за счет стрелкового оружия различного калибра: автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами.