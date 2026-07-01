Новые правила выдачи кредитов, ГОСТ на уборку и прибавка к пенсии: какие изменения ждут россиян в июле

С 1 июля в России меняются правила выдачи кредитов и микрозаймов: теперь МФО обязаны честно и понятно раскрывать условия, не навязывая дополнительных услуг, а банки будут учитывать только 90% от заявленных неофициальных доходов заёмщика. Кроме того, у части граждан вдвое вырастет надбавка к страховой пенсии. Также с 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии, при переводах через СБП банки начнут в обязательном порядке передавать ИНН, а для уборки уже появился новый ГОСТ. Какие ещё изменения ждут россиян в июле — в материале RT.
Новые правила выдачи кредитов с 1 июля 2026.
С 1 июля 2026 года вступает в силу обновлённый Базовый стандарт для микрофинансовых организаций (МФО): они должны будут соблюдать новые обязательные правила при оформлении договоров займа. В частности, теперь им запрещено самостоятельно отмечать за заёмщика согласие на получение дополнительных услуг, даже если такие услуги предлагают не в момент подписания договора.
Стандарт также требует от МФО на каждом этапе предоставления дополнительной услуги давать клиенту исчерпывающие сведения: рассказывать про саму услугу и её поставщика, упоминать о праве отказаться от неё, а также пояснять, как отказ повлияет на условия займа.
Кроме того, МФО не вправе использовать разные визуальные способы (цвет, размер или шрифт), чтобы намеренно выделять одни условия договора и одновременно замалчивать другие.
Одновременно ужесточаются требования к заёмщикам с «самозаявленным» доходом, который указывается в анкете без подтверждения. Так, с 1 июля Банк России вводит ограничения в виде дисконтирующего коэффициента в размере 10%. Иными словами, при подсчёте неофициальных доходов заёмщика будет учитываться только 90% от всей суммы такого дохода.
Повышение пенсий и порядок назначения пособий.
С 1 июля в России вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, которым в июне исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности. В результате размер надбавки вырастет с 9,6 тыс. до 19,2 тыс. рублей.
Для получения удвоенной выплаты не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления: перерасчёт производится в автоматическом режиме. При этом, если ранее человеку уже повысили пенсию в связи с получением I группы инвалидности, второй раз (по достижении им 80 лет) выплату увеличивать не будут.
Напомним, что гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход к страховой и государственной пенсии в размере около 1,4 тыс. рублей. Те, кто получил право на эти надбавки в мае, начнут получать их с июня.
С 1 июля 2026 года также вступит в силу новый порядок подачи сведений в Социальный фонд РФ для выплаты пособий. Теперь СФР будет назначать пособия преимущественно на основе данных индивидуального лицевого счёта застрахованного, дополняя их собственными сведениями и тем, что поступает от страхователя. Раньше порядок был обратный: фонд опирался на документы работодателя. Теперь же первичным источником станет лицевой счёт, а компания будет лишь закрывать пробелы, если таковые будут у СФР.
Купля-продажа недвижимости по биометрии с июля.
С этого месяца биометрия стала новым способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью. Изменения коснутся купли-продажи жилья, продажи домов и земельных участков, дарения и регистрации перехода права собственности.
При этом традиционные способы — через МФЦ, нотариуса или при личном обращении — сохраняются. Биометрия будет применяться только для электронных сделок с усиленной квалифицированной электронной подписью. Эксперты считают, что такая мера повысит защищённость дистанционных сделок.
Новые правила страхования жизни с 1 июля.
С 1 июля 2026 года вводятся новые виды страхования — страхование жизни с объявляемой доходностью и страхование жизни с расчётной доходностью. Первое предполагает, что страховщик, помимо выкупной суммы, выплачивает страхователю инвестиционный доход. Величину такого дохода определяет страховщик.
Согласно второму договору, страховщик, помимо выкупной суммы, выплачивает страхователю инвестиционный доход, который рассчитывается по формуле, указанной в договоре. Размер такой выплаты зависит от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, установленных в документе. Договор можно заключить только с физлицом (квалифицированным инвестором) при единовременной уплате страховой премии в размере не менее 6 млн рублей.
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Переводы по СБП и данные ИНН.
С 1 июля при переводах через СБП банки начнут в обязательном порядке передавать ИНН плательщика внутри межбанковской системы — раньше этот реквизит использовался выборочно или не включался вовсе. Нововведение затронет переводы по номеру телефона между физлицами, а также оплату товаров и услуг юрлицам и ИП (в том числе по QR‑кодам).
При этом для пользователей ничего не изменится: специально запрашивать ИНН банки не станут. Эти сведения уже зафиксированы в банковских досье — граждане предоставляют их при первом открытии счёта или вклада.
Основная цель нововведения — защита от мошенников и пресечение теневых финансовых потоков.
ГОСТ на уборку помещений с июля 2026 года.
Сегодня также вступил в силу новый ГОСТ на уборку помещений — он заменил устаревший стандарт 2005 года.
Например, согласно документу, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудования. Во время проведения уборки также необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, и подготовить растворы с учётом концентрации и сроков годности.
Отдельное внимание ГОСТ уделяет способам проведения уборки. Так, сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, недоступных для швабры, а небольшие рабочие зоны можно очищать влажными или спиртовыми салфетками. Для влажной уборки рекомендуется использовать два или три ведра с водой, а швабру предварительно обработать химикатами.
Новый ГОСТ также устанавливает требования к обучению сотрудников, процедурам переодевания и техническому обслуживанию. Персонал рассматривается как один из основных источников загрязнений, поэтому в документе содержатся отдельные требования к гигиене, специальной одежде, поведению сотрудников и порядку их допуска к работе.
«Честный знак»: новые категории с 1 июля.
С 1 июля 2026 года в России расширяется система обязательной маркировки «Честный знак». Новые правила начнут действовать для кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), не содержащих какао, для шоколада и других продуктов, содержащих какао, а также для сахаристых кондитерских изделий и жевательной резинки.
Теперь производители и импортёры должны будут наносить коды маркировки и передавать в систему маркировки отчёты об их нанесении и уведомления о вводе в оборот товаров. Однако если продукция произведена или ввезена в Россию до 1 июля, то она может быть реализована без маркировки средствами идентификации до окончания срока годности.
Если шоколад, конфеты или жвачки весят меньше 20 г, наносить коды следует на вторичную упаковку: например, на коробку с маленькими шоколадками. Когда конфеты в фантиках упакованы в пакет или коробку, маркировать каждую конфету не нужно: в этом случае штрих-коды Data Matrix также наносятся на вторичную упаковку.