Новые правила выдачи кредитов, ГОСТ на уборку и прибавка к пенсии: какие изменения ждут россиян в июле

С 1 июля в России меняются правила выдачи кредитов и микрозаймов: теперь МФО обязаны честно и понятно раскрывать условия, не навязывая дополнительных услуг, а банки будут учитывать только 90% от заявленных неофициальных доходов заёмщика. Кроме того, у части граждан вдвое вырастет надбавка к страховой пенсии. Также с 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии, при переводах через СБП банки начнут в обязательном порядке передавать ИНН, а для уборки уже появился новый ГОСТ. Какие ещё изменения ждут россиян в июле — в материале RT.