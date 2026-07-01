Лукашенко прибыл с визитом в Индонезию

«Я хочу, чтобы вы знали: если мы можем что-то для вас сделать — пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси, посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо», — сказал президент.