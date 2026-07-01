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Лукашенко прибыл с визитом в Индонезию

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию, сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту имени Халима Перданакусумы», — говорится в сообщении.

В воздушной гавани Джакарты Лукашенко встречали ротой почетного караула и ковровой дорожкой, а также местным колоритом — народными танцами.

Первым мероприятием в рамках этого визита стала встреча главы белорусского государства с членами правительства Индонезии, в рамках которой стороны обсудят реализацию важнейших совместных инвестпроектов.

Накануне визита президента, в Джакарте состоялся белорусско-индонезийский бизнес-форум, на котором были подписаны контракты на 76 миллионов долларов.

Направления для сотрудничества.

Как подчеркнул Лукашенко на встрече с представителями правительства, в сотрудничестве Беларуси с Индонезией нет закрытых тем.

«Я хочу, чтобы вы знали: если мы можем что-то для вас сделать — пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси, посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что белорусская сторона заинтересована в расширении белорусско-индонезийского сотрудничества. При этом он обрати внимание, что возможны любые направления этого взаимодействия.

Президент подчеркнул, что возможности Беларуси прежде всего связаны с технологиями, которые «корнями уходят во времена Советского Союза».

«Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Беларусь может быть полезна Индонезии в достижении целей, которые индонезийцы ставят перед собой.

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