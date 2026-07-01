Лукашенко прибыл с визитом в Индонезию

«Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту имени Халима Перданакусумы», — говорится в сообщении.
В воздушной гавани Джакарты Лукашенко встречали ротой почетного караула и ковровой дорожкой, а также местным колоритом — народными танцами.
Первым мероприятием в рамках этого визита стала встреча главы белорусского государства с членами правительства Индонезии, в рамках которой стороны обсудят реализацию важнейших совместных инвестпроектов.
Накануне визита президента, в Джакарте состоялся белорусско-индонезийский бизнес-форум, на котором были подписаны контракты на 76 миллионов долларов.
Направления для сотрудничества.
Как подчеркнул Лукашенко на встрече с представителями правительства, в сотрудничестве Беларуси с Индонезией нет закрытых тем.
«Я хочу, чтобы вы знали: если мы можем что-то для вас сделать — пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси, посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо», — сказал президент.
Глава государства также отметил, что белорусская сторона заинтересована в расширении белорусско-индонезийского сотрудничества. При этом он обрати внимание, что возможны любые направления этого взаимодействия.
Президент подчеркнул, что возможности Беларуси прежде всего связаны с технологиями, которые «корнями уходят во времена Советского Союза».
«Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что Беларусь может быть полезна Индонезии в достижении целей, которые индонезийцы ставят перед собой.