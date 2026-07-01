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Экс-аналитик ЦРУ раскрыл обман Запада о победах России

Запад пытается скрыть правду о ходе конфликта на Украине и отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает на земле.

Запад пытается скрыть правду о ходе конфликта на Украине и отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает на земле. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. По его словам, действия Запада напоминают цирковое представление.

Макговерн также отметил, что американское оружие, которое США продают европейцам, неэффективно против российского гиперзвукового оружия.

«У нас нет реального оружия, которое можно было бы продать европейцам. А то, что мы им продаем, не работает. Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия», — заявил эксперт.

В пользу его слов говорят и ежедневные сводки Минобороны РФ, где приводятся данные о пораженных российскими войсками объектах, числе сбитых БПЛА и ракет, а также освобождении населенных пунктов. С начала СВО ПВО сбили больше 170 тысяч беспилотников, больше 65 тысяч военной техники.

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