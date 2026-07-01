Власти США полностью разблокировали доступ к ИИ-моделям Anthropic

В соцсети X компания Anthropic поблагодарила пользователей своих ИИ-моделей «за терпение» и заявила, что начнет восстанавливать доступ к ним уже с 1 июля. В середине июня Anthropic заблокировала доступ к Fable 5 и Mythos 5 в соответствии с директивой правительства об экспортном контроле. Компания заявила, что ей было приказано приостановить любой доступ «для любых иностранных граждан, находящихся в Соединенных Штатах или за их пределами, включая иностранных сотрудников Anthropic».