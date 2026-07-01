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Мария Захарова выступила на форуме «Шарль де Голль и дух диалога»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на форуме «Шарль де Голль и дух диалога’На этом мероприятии, приуроченном к 60-летию визита французского лидера в СССР, она сделала несколько важных заявлений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на форуме «Шарль де Голль и дух диалога».

На этом мероприятии, приуроченном к 60-летию визита французского лидера в СССР, она сделала несколько важных заявлений:

Захарова отметила, что современная французская политика утратила собственную волю и идет в фарватере Вашингтона. Она подчеркнула, что генерал Шарль де Голль считал наличие собственной воли непременным условием величия страны.

Дипломат заявила, что Париж поставляет Украине истребители Mirage, авиабомбы, зенитные комплексы и артиллерийские системы. При этом, по ее словам, французские власти не объясняют своим гражданам, против кого будет использоваться это оружие.

Захарова также напомнила о значении исторического сотрудничества между Францией и Россией, отметив, что де Голль помнил, кто протянул ему руку помощи в трудные времена, когда другие союзники были готовы списать Францию со счетов.

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