В законы о религии и семье внесут изменения в Казахстане

В Конституции четко закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. В связи с этим министерством ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи. Создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители государственных органов, научного и экспертного сообщества, члены Национальной комиссии, а также неправительственные организации. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект, сообщила глава Минкультуры и информации Аида Балаева.
Она добавила, что в религиозной сфере конституционный статус получают ряд действующих принципов. В частности, закреплены светский характер государства, равенство всех перед законом и принцип отделения религии от государства. На конституционном уровне определен светский характер системы образования и воспитания, за исключением организаций духовного образования.
Ведется работа по принятию изменений и дополнений, направленных на приведение Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» в соответствие с новой Конституцией, отметила глава министерства. Также проводится работа по внесению поправок в два указа президента по вопросам государственных символов, геральдики и государственных премий, а также в пять постановлений правительства.