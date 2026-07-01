В законы о религии и семье внесут изменения в Казахстане

В Конституции четко закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. В связи с этим министерством ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи. Создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители государственных органов, научного и экспертного сообщества, члены Национальной комиссии, а также неправительственные организации. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект, сообщила глава Минкультуры и информации Аида Балаева.