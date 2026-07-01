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РИА Новости: сильнее всего за полгода подорожал колумбийский песо

Колумбийский песо в первые шесть месяцев 2026 года сильнее всего подорожал к доллару.

Колумбийский песо в первые шесть месяцев 2026 года сильнее всего подорожал к доллару.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржевых площадок.

Отмечается, что колумбийский песо укрепился к доллару на 9,02%. Кроме него, в число самых сильных к доллару валют вошли израильский шекель, курс которого укрепился на 6,59%, бразильский реал (на 5,91%), венгерский форинт (на 5,55%) и казахстанский тенге (на 4,22%). Российский рубль, по данным агентства, укрепился с начала года на 0,61%.

Сильнее всего ослабла к доллару турецкая лира, курс которой потерял 7,91%.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что одной из классических ошибок при покупке валюты остаётся стремление покупать доллары, когда они уже дорожают.