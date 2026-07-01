Во Франции определили даты президентских выборов

Как поясняет Ouest-France, выбор именно этих дат также обусловлен стремлением властей минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Если во время первого тура каникулы будут продолжаться в большинстве регионов, то ко второму туру они завершатся практически на всей территории Франции, и большинство уехавших граждан успеет вернуться домой.